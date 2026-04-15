Kahramanmaraş'ta Ortaokulda Silahlı Saldırı... Numan Kurtulmuş: Bu Olayın Arkasındaki Gerçek Nedir Ortaya Çıkarılacaktır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'taki bir ortaokula yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, olayın derin bir acı olduğunu belirterek, katilin motivasyonlarının ortaya çıkarılacağını ifade etti. Olayda hayatını kaybeden çocuklar için başsağlığı dileklerini iletti.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen saldırıya ilişkin, "Bu olayın arkasındaki gerçek nedir, katilin temel motivasyonları nelerdir bunlar da ortaya çıkarılacaktır. Bütün evlatlarımıza, öğrencilerimize, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece acı, son derece üzüntülü bir olayın haberini aldık. Hakikaten içimiz kan ağlıyor. Gerçekten büyük ve derin bir acı içerisindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun. Masum ufacık çocuklar vefat etmiş oldu" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bölgeye gittiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu olayın arkasındaki gerçek nedir, katilin temel motivasyonları nelerdir bunlar da ortaya çıkarılacaktır. Kahramanmaraş Savcılığı'nın çok geniş bir savcı ve savcı vekili heyeti ile birlikte soruşturmaya hemen başladığını biliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bütün evlatlarımıza, bütün öğrencilerimize, bütün eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten ağır ve zor bir sınavla karşı karşıyayız. Ümit ederim ki olayın gerçekliği, bütün çıplaklığı ile ortaya çıkarılır. Allah rahmet eylesin. Ölenler için başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu

Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Osimhen'den büyük fedakarlık

Tek hareketiyle gönülleri fethetti
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu

Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu

İşte yeni sezondaki yabancı kuralı

Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu

Kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu! İşte ilk görüntüler