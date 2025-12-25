Haberler

Depremde ağır hasar alan Duraklı Camisi, cemaatle buluşuyor

Depremde ağır hasar alan Duraklı Camisi, cemaatle buluşuyor
Güncelleme:
Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde ağır hasar alan Duraklı Camisi, aslına uygun olarak restore edilerek yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılıyor. Restorasyon çalışmaları tamamlanan caminin yapısal güçlendirmeleri yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem felaketinde ağır hasar alan Kahramanmaraş Duraklı Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce tarihi ve mimari kimliği korunarak ihya edildi. Cami, yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Duraklı Camisi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce aslına uygun yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. 'Atoluğu' adıyla da bilinen cami, sürecin sona ermesiyle yeniden ibadete açılacak. Cami, 26 Aralık'ta kılınacak cuma namazıyla yeniden cemaatiyle buluşacak. 27 Mart 2025 tarihinde restorasyon projesinin onaylanmasının ardından yıkılan beden duvarları yeniden örülerek yapısal güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Caminin çatısı yenilenerek alüminyum kaplama yapıldı. Harim bölümünde ahşap tavan, ahşap kadınlar mahfili ve ahşap zemin döşemeleri imal edildi. Depremlerin etkisiyle tamamen yıkılan minare, sürekli zıvana ve sürekli kenet sistemi kullanılarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Ayrıca avluda bulunan eski şadırvan kaldırılarak, avlu döşemeleri düzenlendi.

500

