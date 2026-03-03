Haberler

Kahramanmaraş'ta zeytin üreticilerine budama ve gübreleme uyarısı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta etkili olan soğuk hava, zeytin bahçelerinde zararlara yol açabileceği gerekçesiyle üreticilere uyarı yapıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, yaptığı açıklamada son günlerde kentte etkili olan soğuk havanın özellikle genç zeytin bahçelerinde zararların daha belirgin olduğunu belirtti.

Üreticilerin budama ve gübreleme işlemlerinde acele etmemesi gerektiğini ifade eden Sütyemez, "Ağaçların fizyolojik olarak uyanmasını beklemek, sert ve geriye doğru budama için önemlidir." dedi

Amino asit ve deniz yosunu takviyelerinin yanı sıra topraktan organik gübre uygulamasının faydalı olacağını belirten Sütyemez, "Kış soğukları kaynaklı zarar sonrası zeytin gibi her dem yeşil bitkiler stres altında kalabilir. Bu nedenle yapraktan bitkisel menşeli amino asit uygulaması elzemdir. Potasyum takviyeleri sulama ile yapılabilir; ancak azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır. Üreticiler, hava koşullarının iyileşmesini bekleyerek doğru uygulamalarla zeytin bahçelerini kış soğuklarının olumsuz etkilerinden koruyabilecek." şeklinde konuştu.

