Kahreden kaza: Minibüsün çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde toplu taşıma aracının çarptığı 16 yaşındaki bisikletli Emircan Çetin, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde toplu taşıma aracının çarparak ağır yaraladığı 16 yaşındaki bisikletli çocuk, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Tümen Sokak kesişiminde meydana gelen olayda, S.A. idaresindeki 54 M 0403 plakalı mavi renkli şehir içi toplu taşıma aracı, Emircan Çetin (16) isimli bisikletli çocuğa çarptı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Çetin, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
