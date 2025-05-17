Kahramanmaraş'ta Yeni İlkokulun Temeli Atıldı

Kahramanmaraş'ta Yeni İlkokulun Temeli Atıldı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, uluslararası destekle inşa edilecek 16 derslikli Kayabaşı İlkokulu'nun temeli atıldı. Törene katılan yetkililer, eğitimin önemine vurgu yaptı ve okulun bölgedeki çocuklara nitelikli eğitim sunacağını belirtti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 16 derslikli Kayabaşı İlkokulu'nun yeni binasının temeli atıldı.

Uluslararası İslami Yardım Vakfı desteğiyle Kayabaşı Mahallesi'nde inşa edilecek okul için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 1967 yılında kurulan Kayabaşı İlkokulu'nun bölge için önemli bir eğitim kurumu olduğunu belirtti.

Eğitimin toplumların gelişimindeki rolüne vurgu yapan Baydur, "Bugün sadece bir okulun temellerini atmıyoruz. Aynı zamanda yarının eğitimine, çocuklarımızın geleceğine değerli bir katkı sağlıyoruz. Bu okul, modern yapısıyla bölgedeki çocuklarımıza daha nitelikli eğitim imkanı sunacak." ifadelerini kullandı.

Hany el-Banna ise vakfın 42 yıl önce küçük bir çocuğun 25 kuruşluk bağışıyla kurulduğunu anımsatarak, "Bugün burada olmamızı sağlayan tüm destekçilere teşekkür ediyorum. Özellikle HalalBookin'e bu anlamlı katkılarından ve bağışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okulun temeli dualarla atıldı.

Törene, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, öğrenciler, veliler ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel
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