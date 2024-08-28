Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezi'ni açtı

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında kurulan Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Osmaniye ve Gaziantep'te toplumsal dayanıklılığı artırmak ve afet sonrası iyileştirme faaliyetlerini yürütmek için Türk Kızılay ile Kore Kızılhaçı işbirliğinde Toplumsal Hizmet Merkezi (THM) kuruldu.

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Dulkadiroğlu ilçesindeki Umutkent Konteyner Kentte kurulan THM'nin açılışında, yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığını belirtti.

Türk Kızılayın depremin birinci gününden itibaren önemli hizmetler yaptığını aktaran Çakıl, şunları söyledi:

"Burada Kore Cumhuriyeti'nin ülkemize yaptığı yardım son derece kayda değerdir. Depremzedelerimize en fazla yardımı yapan ülkelerden biri Kore'dir. Kore ile uzun yıllar önce başlayan tarihi ilişkileri, hemen her fırsatta, her vesileyle geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu vesileyle Kore hükümeti ve Kore Kızılhaçı başta olmak üzere Bakanlığımız adına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thomson da depremlerden sonra global bir yardım çağrısını harekete geçirdiklerini ve dünyanın dört bir yanından ülkelerin bu çağrıya karşılık verdiğini söyledi.

Thomson, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2023 yılında Türkiye'mizi sarsan depremler karşısında Kızılay ve Kızılhaç hareketinin büyük gücünü ve işbirliğini bir kere daha gözlemleme imkanımız oldu. Bu felaketin boyutu asırlardır gördüklerimize benzemiyordu. İlk defa böylesine büyük boyutlu bir felaketle karşılaştık. Ancak insanlığa olan bağlılığımız ve işbirliğimiz sayesinde hemen yardımlara koşabildik. Özellikle Türk Kızılayın depremin ilk gününden itibaren gösterdiği çaba, kapasite ve ulaştığı kitleler göz önünde bulundurulduğunda çok büyük şaşkınlık içerisine girdik ve bizler de hiç tereddüt etmeden yardıma koştuk. Bu dayanışma bizlere aşılamayacak hiçbir felaketin olmadığını gösterdi."

Kore Kızılhaçı Genel Sekreteri Jongsul Park ise Türkiye ile Kore'nin coğrafya olarak uzak, ancak duygusal olarak birbirine çok yakın iki ülke olduğunu ifade etti.

Kore Savaşı'ndaki yardımları dolayısıyla Türkiye'nin halkın hafızasındaki saygınlığını koruduğunu anlatan Jongsul Park, şunları kaydetti:

"Özellikle Kore Savaşı sırasında Türkiye'nin desteği halen Kore insanlarının hafızasında saygınlığını koruyor. Bundan sonra iki ülke kardeş ülke olarak birbirine desteğini sürdürecek. Türkiye'ye karşı Kore halkının minnettarlığı hiç eksik olmadı. Türkiye'deki depreminin ardından Kore halkı yardım etmek için Kore Kızılhaçına bağışta bulundular ve tarihinde en büyük ve en kısa süredeki bağış miktarına ulaştı. Kore Kızılhaçı şu ana kadar Türk Kızılay aracılığıyla 130 bin acil yardım malzemesi bağışladı ve konteyner kent kurdu, evlerini kaybeden 400 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. Deprem bölgesinde 8 Toplumsal Hizmet Merkezi kurduk. Biz burada sadece yardım amaçlı bulunmuyoruz. Bahsettiğimiz gibi bizim kalbimizde olan borcu ödemek için çaba gösteriyoruz ve bundan onur duyuyoruz."

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı da depremlerden sonra vatandaşların yardımına koşan Kızılayın deprem bölgesindeki afet iyileştirme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Depremin ardından dost ve kardeş Kore halkı ve devletinin hemen yanlarında olduğunu anımsatan Saygılı, şunları kaydetti:

"Yaralarımız sarma konusunda da gelen yardımların en büyüğünü Kore halkı yaptı. Bugün burada tarihi bir dostluğun ve işbirliğinin bir kez daha somutlaştığı bir günde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kore Savaşı'nın 74. yıl dönümünde bir kez daha hatırlatmak isterim ki bu dostluk sadece tarih kitaplarında kalmamış iki halk arasında güçlü bir bağa dönüşmüştür Türkiye halkı yıllar önce, Kore halkının yanında olmuş. Şimdi ise Kore halkı aynı şekilde bizim yanımızda. Kore Savaşı'nda Türk askerlerinin gösterdiği fedakarlık Türk-Kore dostunun temel taşlarından biridir. O şehitlerimizi Kore halkının kalbine emanet ediyoruz. 6 Şubat depremlerin hemen ardından Türk Kızılayı olarak uluslararası yardım çağrısında bulunduk ve bu çağrıya ilk yanıt verenlerden biri Kore Kızılhaçı oldu. Kore Kızılhaçı deprem operasyonları için yaklaşık 31,2 milyon dolar gibi büyük bir yardım topladı. Bu Kore halkının Türk halkına duyduğu sevginin ve bağlılığın bir göstergesidir. Gönderilen yardımlar afetin ilk anlarından itibaren ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı."

Daha sonra merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Emre Cebeci, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türk Kızılay Kahramanmaraş İl Şube Başkan Mustafa Edip Çelik ile ilgililer katıldı.