Kahramanmaraş'ta Kapalı Otoparkta Yangın: 18 Kişi Dumandan Etkilendi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir sitenin kapalı otoparkında meydana gelen yangında, dumandan etkilenen 18 kişi tahliye edildi. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir aracın alev almasıyla başladı ve diğer araçlara sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir sitenin kapalı otoparkındaki araç yangınında binada yaşayan 18 kişi dumandan etkilendi.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkında bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otoparktaki diğer iki araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanın üst katlara ulaşması nedeniyle binada bulunan 18 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 araçta hasar oluştu.

Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
