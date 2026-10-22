Kahramanmaraş'ta sıfır atık çalıştayı yaklaşık 300 kişinin katılımıyla düzenlendi

Sıfır Atık Vakfı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla Kahramanmaraş Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, Kahramanmaraş Valiliği himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi, İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen çalıştayda, farklı alanlardan paydaşların bilgi ve deneyimleri ortak bir zeminde buluşturuldu.

Çalıştaya, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ile paydaşlar katıldı.

Vali Yardımcısı Sinanoğlu, çalıştayda ortaya konulacak ortak aklın desteklenmesi ve somut adımların takip edilmesinin önemini vurgulayarak, "Bize düşen görev, burada üretilen ortak aklı desteklemek, güçlü ve etkin bir eş güdüm sağlamak, ilimiz adına atılacak adımların önünü açmak ve bunların takipçisi olmaktır. Kahramanmaraş'ın güçlü koordinasyonu, inisiyatif alan yerel yönetimleri ve işbirliğine açık yapısı önemli avantajlarımızdır. Burada ortaya çıkacak raporun ve eylem planının uygulanabileceğini değerlendiriyorum. Kurumlarımız arasındaki güçlü işbirliği ve vatandaşlarımızın sürece verdiği destek, çalışmaların daha hızlı ilerlemesine katkı sağlıyor. Bu çalıştayın ilham verici ve sonuç alıcı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ünsal ise çevre sorunları ve iklim değişikliğinin tüm insanlığın ortak meselesi haline geldiğine dikkati çekerek, "Sıfır atık yaklaşımı yalnızca atıkların geri dönüştürülmesini değil, israfın önlenmesini, kaynakların bilinçli kullanılmasını ve atık oluşumunun en aza indirilmesini esas alıyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecindeki Kahramanmaraş'ımızı geleceğin ihtiyaçlarını da gözeterek inşa etmeliyiz. Üniversitelerin, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir anlayışla hareket etmesi, kalıcı çözümler üretilmesinin temel şartlarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

"Amacımız uygulanabilir, ölçülebilir ve takip edilebilir çözümler üretmek"

Prof. Dr. Burcu Erşahan da üniversite olarak sıfır atık ve sürdürülebilirlik çalışmalarında aktif rol üstlendiklerini dile getirerek, "İleri malzemeler, temiz enerji, sürdürülebilir üretim, döngüsel ekonomi ve iklime dirençli şehirler alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. COP31'e 16 projemizle katılacağız. Bugünkü çalıştayda ambalaj, plastik ve tek kullanımlık ürünlerden enerji ve ulaşım dönüşümüne, kentsel alan yönetiminden kamu kurumlarında kaynak verimliliğine kadar farklı başlıkları ele alıyoruz. Amacımız sorunları ortaya koymanın yanı sıra uygulanabilir, ölçülebilir ve takip edilebilir çözümler üretmek." dedi.

Ahmet Şahin, sıfır atık yaklaşımının kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve doğal varlıkların korunmasını kapsadığını belirterek, "Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa sürecindeki Kahramanmaraş'ımızı yalnızca sağlam ve güvenli yapılarla değil, yeşil alanlarıyla, temiz çevresiyle, etkin atık yönetimiyle ve iklim değişikliğine dirençli şehir anlayışıyla geleceğe hazırlamak zorundayız. Unutmamalıyız ki en değerli atık, hiç oluşmayan atıktır. Bugün önlediğimiz her israf, geri kazandığımız her malzeme ve koruduğumuz her doğal kaynak, çocuklarımızın geleceğine yaptığımız bir yatırımdır." şeklinde konuştu.

Çalıştayda ortak akıl ve işbirliği vurgusu

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı çalıştay, kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve farklı alanlardan ilgili paydaşları bir araya getirdi.

Çok paydaşlı çalışma modeliyle Kahramanmaraş'ın çevre, iklim ve kaynak yönetimi alanındaki mevcut durumu değerlendirilirken, kentin ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir çözüm önerileri üzerinde çalışıldı.

Çalıştay kapsamında oluşturulan 15 tematik masada iklim, afet ve doğa yönetiminden su yönetimine, yönetişim, mevzuat ve uygulama sistemlerinden tarım ve gıda sistemlerine, plastik ve tek kullanımlık ürünlerden enerji ve ulaşım dönüşümüne kadar farklı alanlar ele alındı.

Çalıştayda elde edilen çıktılar, daha sonra gerçekleştirilecek Kahramanmaraş Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı'nda kamuoyuna ilan edilecek İl Sıfır Atık Hedef Belgesi'ne temel oluşturacak.

Kaynak: AA