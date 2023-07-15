Kahramanmaraş'ta şehitleri anma ve Yemliha yürüyüşü düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla 13. Yemliha Yürüyüşü düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla 13. Yemliha Yürüyüşü düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Şehitleri Anma ve Yemliha Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Afşin Kaymakamlığı ve belediye iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar 15 Temmuz Şehitlerini anma ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Yedi Uyurlar'ın hatırasını canlandırmak için ilçe merkezinden başlayarak 6 kilometre uzaklıktaki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sonrası Eshab-ı Kehf'te bir konuşma yapan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven; "Selam olsun haktan hakikatten yana bakanlara, selam olsun çatal yürekli yiğit Türk milletine, selam olsun yiğit Afşinlilere. 15 Temmuz 2016, daha yedi yıl önce burada bulunan birçok kardeşimle birlikte sokaklardaydık. Bu millete, bu devlete diz çöktürmek isteyenler el birliği etmiş, hem içeriden hem dışarıdan işbirlikçileriyle yeniden ayağa kalkmaya çalışan ayağa kalkan, yürümeye koşmaya çabalayan tüm İslam ümmetine umut olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini darbeyle yönetimi değiştirmek istediler. Rabbim tüm Türk halkının, hepimizin gönlüne bir genişlik verdi. Kimse düşünmeden çıplak elleriyle göğsünü tanklara uçaklara siper ederek meydanlara indi. Başta Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte tüm Türk halkı sokaklara indi. Rabbim o günleri bir daha bize göstermesin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ama bunu unutmayacağız. Hep birlikte geçmişi gelecek nesillere anlatacağız." Dedi.

Eshab-ı Kehf Külliyesi'ne kadar yürüyen vatandaşlara Afşin Belediyesi tarafından 'Çoban Pilavı' ikramında bulunuldu.

Yürüyüşe, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Hamdi Karakuz ile vatandaşlar katıldı.