Otobüsün arkasına tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Kahramanmaraş'ta iki çocuk, halk otobüsünün arkasında patenle yolculuk yaparken cep telefonuyla görüntülendi. Olay, Azerbaycan Bulvarı'nda gerçekleşti.
Olay, dün Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. Patenli 2 çocuk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk etti. Atatürk Bulvarı'ndaki otobüs duraklarında son bulan tehlikeli yolculuk cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülendiklerini fark eden çocuklar, otobüs durakta durunca hemen bölgeden ayrıldı.
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı