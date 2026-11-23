Kahramanmaraş'ta otomobil iş makinesiyle çarpıştı, 2'si ağır 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ve iş makinesi operatörünün yanı sıra otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
A.E. idaresindeki 46 AKL 481 plakalı otomobil, Gayberli Mahallesi Çakmakçı Sait Caddesi'nde, V.Ç'nin kullandığı iş makinesiyle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile iş makinesi operatörünün yanı sıra otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA