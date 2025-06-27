Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KÜÇÜKSIR KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinin Küçüksır Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Saat 10.30'da başlayan ve 8 saatlik bir çalışma sonunda alevleri kontrol altına alan ekipler soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış sebebini belirlemek için de inceleme başlatıldı.

Öte yandan Türkoğlu ilçesinde devam eden orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,