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Kahramanmaraş'ta Yıldırım Kaynaklı Orman Yangınları Kontrol Altında

Kahramanmaraş'ta Yıldırım Kaynaklı Orman Yangınları Kontrol Altında
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Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı'nda yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı noktada başlayan orman yangınları, ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk olarak Sulu Tarla mevkisindeki yangın söndürülürken, ardından Karagöl mevkisindeki yangına helikopter desteğiyle müdahale edildi. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nda yıldırım düşmesi nedeniyle iki ayrı noktada çıkan orman yangınları, kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sonucu ilk olarak Sulu Tarla mevkisinde çıkan yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ikinci yangın noktası olan Karagöl mevkisine geçerek buradaki ekiplere destek verdi. Söndürme çalışmalarına helikopterin de destek verdiği yangın, yaklaşık 3,5 saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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