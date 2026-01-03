Haberler

Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan iki hastanın yardımına itfaiye yetişti

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlanan iki hasta, itfaiye ekipleri tarafından 500 metre taşınarak hastaneye ulaştırıldı. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bölgede mahsur kalan iki hasta, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tömek mevkisinde bir bağ evinde yaşayan Fatma D. ve Nurhayat B.T, yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlanınca hastaneye gitmek istedi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapanması sonucu araçla bölgeye ulaşım sağlanamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, araçla ulaşımın mümkün olmadığı noktaya yaya olarak ilerleyerek hastalara ulaştı.

Ekipler, iki hastayı yaklaşık 500 metre boyunca sırtlarında taşıyarak ambulansa teslim etti.

Hastaneye kaldırılan Fatma D. ve Nurhayat B.T'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

