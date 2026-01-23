Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta dün başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığı kent merkezinde 40 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışı nedeniyle Göksun-Geben kara yolu ulaşıma kapanırken, Göksun-Pınarbaşı yolunda tır geçişlerine izin verilmiyor.

Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için çalışma yapıyor.

Çalışmalar kapsamında, tır geçişlerine izin verilmeyen Göksun- Kahramanmaraş kara yolu trafiğe açıldı.

317 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 317 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin Dulkadiroğlu'nda 61, Onikişubat'ta 53, Afşin'de 29, Andırın'da 23, Çağlayancerit'te 2, Ekinözü'nde 12, Elbistan'da 17, Göksun'da 57, Nurhak'ta 10, Pazarcık'ta 14, Türkoğlu'nda 39 olmak üzere 317 kırsal mahallenin yolunu açma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Pazarcık/Narlı-Gaziantep Yolu, kamyon ve çekici (tır) cinsi araçlara her iki yönde trafiğe kapalı olup, kar lastiği olan otobüsler ile diğer araçlara izin verilmektedir. Kamyon ve çekici (tır) türü araçlar belirlenen alanlarda bekletilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle mahsur kalan 320 kişiyi bulundukları yerden tahliye ederek konteyner kente ve yurtlara yerleştirdi. Türk Kızılay ekipleri yolda kalanlara kumanya dağıtırken Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentteki otogar ve hastanelerde çorba ikramında bulundu.