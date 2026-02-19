Haberler

Kahramanmaraş'ta bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşire: Benim de bebeğim var

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta, bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Kahramanmaraş'ta 2021 yılında üniversite hastanesinde bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan hemşirenin yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Bağrıyanık, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Olayın kendisinden kaynaklanmadığını öne süren Bağrıyanık, bir anlık refleksle hareket ettiğini belirtti. Kendisinin de bir bebeği olduğunu dile getiren sanık, zarar verme kastının bulunmadığını savunarak pişman olduğunu ve tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep ederek, yargılamanın sağlıklı ilerlemesi için duruşmaların kapalı yapılmasını istedi, dosyanın basına yanlış aktarıldığını savundu.

Müşteki avukatı ise Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunu kabul etmediklerini belirterek, yeni bir rapor alınmasını talep etti ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının tahliye ve yargılamanın kapalı yapılmasına yönelik taleplerini reddederek tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verdi. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 1 Nisan'a erteledi.

Olay

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

