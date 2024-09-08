Kahramanmaraş'ta Gölette Boğulan 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, gölette boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'ne dün yakınlarıyla giden ve girdiği gölette boğulma tehlikesi geçirerek ailesi tarafından kurtarılan 5 yaşındaki H.İ.K. tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesinin yapılacak otopsi işleminin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, gölette boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'ne dün yakınlarıyla giden ve girdiği gölette boğulma tehlikesi geçirerek ailesi tarafından kurtarılan 5 yaşındaki H.İ.K. tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesinin yapılacak otopsi işleminin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. ???????