Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı davasında firari sanıkların tahliye talebi reddedildi

KAHRAMANMARAŞ'ta Ezgi Apartmanı davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan, 703 gün sonra Ankara'da saklandıkları lüks villada yakalanan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, mahkemeye başvurarak tahliyelerini talep etti. Pekel'in talebini karara bağlayan mahkeme, sanığın uzun süre yakalanamadığını belirtip kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tahliye talebini reddetti.

Zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen ve soruşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından asli kusurlu gösterilen pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel, raporun ardından ifadeleri alınmak istenince kaçtı. 11 Eylül 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan ve soruşturma sonunda da 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama suçundan' 876 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle haklarında dava açılan Pekel ve Kervancıoğlu 14 Ağustos'ta yakalandı.

703 gündür firari olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, Ankara'da saklandıkları lüks villada polis operasyonuyla yakalanarak Kahramanmaraş'a getirildi. Yargılandıkları Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanıklar suçlamaları reddedip tutuksuz yargılanmalarını talep etti ancak duruşma sonunda mahkeme heyeti sanıkların tutuklanmasına karar verdi.

'UZUN SÜRE YAKALANAMAMIŞ OLUP KAÇMA ŞÜPHELERİNİN BULUNMASI'

Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel, avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak tahliyelerini talep etti. Talepleri değerlendiren Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Mustafa Pekel'in tahliye talebini reddetti. Mahkeme heyeti, ret gerekçesinde Pekel'in Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen bilirkişi raporu ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen rapora muhalif ek rapor, olay yeri inceleme, görgü ve tespit tutanakları gibi kuvvetli suç şüphesini gösterir somut deliller olduğunu belirtti. Sanığın uzun süre yakalanamadığına da dikkat çeken heyetin ret kararının gerekçesinde şöyle denildi:

"Suçun vasıf ve mahiyeti, meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alındığında kanunda öngörülen cezasının alt ve üst sınırları nazara alındığında tutuklama nedeninin varsayılabileceği, sanığın olay tarihinden itibaren uzun süre yakalanamamış olup kaçma şüphelerinin bulunması, atılı suçun alt ve üst sınırları dikkate alınarak bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı anlaşılmakla, bu nedenlerle tutukluluk tedbirinin ölçülü olacağı, CMK'nın 100 ve devamı maddeleri gereğince sanık müdafi tarafından yapılan tahliye talebinin reddi ile tutuklama halinin devamına karar verilmiştir."

Kararı oy birliğiyle verilirken, mahkeme heyetinin Sami Kervancıoğlu'nun tahliye talebiyle ilgili başvurusunu ise karara henüz karara bağlamadı.