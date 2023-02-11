Kahramanmaraş'ta dumanların yükseldiği dağ ile ilgili AFAD'dan açıklama: Basit bir kütle hareketi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin arından Göksun ilçesindeki Kuşkayası Dağı'ndan dumanlar yükselmeye başladı. Bölgede büyük paniğe neden olan görüntülerle ilgili AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklık getirdi. 6 kişilik uzman bir ekibin inceleme yaptığını söyleyen Tatar, "Lav akması, volkanik kül, petrol ve gaz çıkışı yoktur. Depremle tetiklenen ve depremden sonra çok sık gördüğümüz basit bir kütle hareketinden öte bir şey değildir." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgeden gelen bir görüntü paniğe neden oldu. Sosyal medyada yayılan bir videoda vatandaşlar, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık köyündeki Kuşkayası Dağı'nda depremden sonra dumanlar çıkmaya başladığını ardından da siyah sıvıya benzer bir maddenin aktığını söyledi.

"DEĞİŞİK ŞEYLER OLUYOR BURADA"

Dağdan dumanlar yükselirken, görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir vatandaş bölge halkının korktuğunu belirtip şunları söyledi: "Kahramanmaraş, Göksun. Bu Büyükkızılcık Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada."

"BÖLGEDE, VOLKANİK PATLAMA OLUŞTURACAK JEOLOJİK YAPI YOK"

Tüm gözler yetkililerden gelecek açıklamaya çevrilmişken, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar 6 kişilik bir ekibin bölgeye gönderildiğini açıkladı. Tatar, "Malatya'dan hareket eden skorsky helikopter, 6 kişilik ekibi bölgeye götürdü. Ekip orada inceleme yaptı. Oturduğunuz yerden lütfen yorum yapmayın. Herkesi sağ duyulu olmaya davet ediyorum. Lav akması, volkanik kül, petrol ve gaz çıkışı yoktur. Gözlemlerimize göre depremle tetiklenen ve depremden sonra çok sık gördüğümüz basit bir kütle hareketinden öte bir şey değildir. Bölgede zaten volkanik patlama oluşturacak jeolojik bir yapı da yok. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, her bilgiyi teyit ettirme şansına sahibiz." ifadelerini kullandı.