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Kahramanmaraş'ta Depremzedelere Yeni Köy Evleri İnşa Ediliyor

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından kırsal mahallelerde yapılan köy evleri, depremzedelere teslim ediliyor. Kazanlıpınar Mahallesi'nde 80 modern ve depreme dayanıklı konut inşa ediliyor.

Depremin merkezinde köy evlerinin yapımı sürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta bir çok kırsal mahallede köy evleri yapılarak sahiplerine teslim ediliyor. Kazanlıpınar'da da 80 köy konut yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. İl ve ilçe merkezlerinde konutların yanı sıra kırsal mahallelerde köy evleri depremzedeler için yapılıyor. Dulkadiroğlu İlçesi Kazanlıpınar Mahallesi'nde de 80 köy evi yapılıyor. Modern ve depreme dayanıklı yapılar olarak tasarlanan köy evleri, zemin etüdü tamamlanmış, mühendislik kriterlerine uygun şekilde inşa edildiği bildirildi. Tek katlı olarak planlanan konutlar, çelik konstrüksiyon olarak tasarlanarak tamamlanıyor.

Kazanlıpınar Mahalle Muhtarı Cuma Çamkömür, "6 Şubat depreminde köyümüz hasar aldı ve yollarımız ulaşım şartları zordu ve zor süreçlerden geçtik. Şuanda 80 vatandaşımız hak sahibi 68 vatandaşımızın evi bitmek üzere 12 tanesi de yeni başlıyor. Çelikten yapılıyor. Dağ başına ev yapıyorlar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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