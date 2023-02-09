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Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki genç enkazdan kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki genç enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 24 yaşındaki gencin, duvara "Umudunuzu kaybetmeyin" yazdığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 24 yaşındaki gencin, duvara "Umudunuzu kaybetmeyin" yazdığı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürdü.

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yıkılan Selin Apartmanı enkazında çalışan ekipler, depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki Doğan Akkök'e ulaştı. Kurtarma çalışmaları sırasında gençle sürekli diyalog kurarak moral veren ekipler, yazılımcı olmasını önerince Akkök, "Benim için grafik tasarım abi" yanıtını verdi.

Enkazın altından çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Akkök'ün enkaz altındaki duvara "Umudunuzu kaybetmeyin" yazdığı görüldü.

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Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

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