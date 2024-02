"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden avukatlar anıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, afetin 1. yılı dolayısıyla Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Kahramanmaraş Barosu tarafından anma programı düzenlendi

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Kahramanmaraş Barosu'nda yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve meslektaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Afetin üzerinden tam 1 yılın geçtiğini anımsatan Sağkan, "Türkiye Barolar Birliği olarak 7 Şubat'ta buradaydık. Hayatımda bu kadar trajediyi bir arada gördüğümüzü hatırlamıyorum. Depremde meslektaşlarımızın da içinde olduğu 53 bin vatandaşımız hayatını kaybetti diyoruz ama her birinin ayrı bir hikayesi vardı. Her birinin yaşanacak çok güzel günleri vardı. Her biri 7 şubat sabahına kalkıp kahvaltısını yapıp hayatına devam edecekti. Annesine gidecekti, babasına sarılacaktı, çocuğunu öpüp koklayacaktı. Oysa bugün aramızda değiller." diye konuştu.

81 ildeki baroların yüreğinin, depremde vefat edenlerle birlikte olduğunu kaydeden Sağkan, şunları kaydetti:

"Bizler maalesef yaşanan felaketlerden ders çıkartmayı beceremiyoruz. 7 Şubat'tan itibaren burada yaraların sarılması için bütün bir millet seferber olmuşken aynı zamanda bir daha bu ülkede bu topraklarda böyle acılar, böyle trajediler yaşanmasın diye hukukun işletilmesi gerektiğini savunduk. Tüm sorumlular eksiksiz hesap versin istedik. Herhalde 82 milyonun tamamı da aynı görüşte bizimle aynı paydada buluştuğu inancındayız. Bu anlamda bu mücadeleyle devam ettirmek zorundayız. Vefat eden yurttaşlarımıza borcumuzu ancak bundan sonra bu tür felaketler olmaması için, onlar adına adaletin tecelli ettirilmesi bakımından mücadele vererek ancak ödeyebiliriz."

Deprem nedeniyle ortaya çıkan hukuksal sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Sağkan, "Bizler öncelikle burada insani bir dayanışmanın parçası olduk, bileşenleri olduk. İlerleyen yıllarda Allah uzun ömür verir de yaşarsak, çocuklarımıza, torunlarımıza buradaki mücadelenin ve dayanışmanın bir parçası olduğumuzu anlatacağız. Ama daha da önemlisi yarın tekrarı olmasın diye hukuk mücadelesi de vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül de depremde vefat eden meslektaşlarının hatıralarını yaşatacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından depremde vefat eden avukatlar ve vatandaşlar için dua edildi.

Programa Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Melih Yardımcı, Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ile avukatlar katıldı.