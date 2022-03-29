Kahramanmaraş'ta arıcılara "besleme şekeri" dağıtıldı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta arıcılara "besleme şekeri" dağıtıldı

AA - Sinan Doruk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta arıcılara

Afşin'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kahramanmaraş Bal Üreticiliği Birliğine kayıtlı üyelere besleme şekeri dağıtıldı.

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kahramanmaraş Bal Üreticiliği Birliğine kayıtlı üyelere besleme şekeri dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, Kahramanmaraş Bal Üreticiliği Birliğinde gerçekleştirilen programdaki konuşmasında, ağır geçen kış şartlarından sonra dağıtılan şekerlerin arılara beslenme takviyesi olacağını söyledi.

Kahramanmaraş Bal Üreticiliği Birliği Başkanı Fevzi Özgül de ilçede arıcılara ilk defa besleme şekeri desteği yapıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından takviye ürünleri besicilere dağıtıldı.

AA / Sinan Doruk - Güncel

Kahramanmaraş, Hisarcık, Afşin, Tarım, Güncel, Haberler

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