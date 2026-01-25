Haberler

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı Haber Videosunu İzle
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta yoğun bakım ünitesindeki 5 günlük bebeği darp ederek engelli bırakan ve hakkında tutuklama kararı verilen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, Afyonkarahisar'da teslim oldu. Bağrıyanık çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, 5 günlük Deniz Esin Bozoklar'a şiddet uygulayarak onu engelli bıraktığı gerekçesiyle tutuklandı.
  • Deniz Esin Bozoklar, 26 Mayıs 2021'de hemşirenin şiddetine maruz kaldıktan sonra bedensel engelli, serebral palsi ve epilepsi tanısı aldı.
  • Bozoklar ailesi, kızlarının engelli kalmasına neden olan olayı 3 yıl sonra Haziran 2024'te gelen bir e-Devlet mesajıyla öğrendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 2021 yılında yaşanan ve ortaya çıkan görüntülerde Türkiye'de infial yaratan dehşette yeni bir gelişme yaşandı. 5 yaşındaki Deniz Esin Bozoklar'ı, henüz 5 günlükken yoğun bakımda darp ederek engelli bırakan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık teslim oldu.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'DA TESLİM OLDU

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2021'de henüz 5 günlük Deniz Esin Bozoklar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verilen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, Dinar ilçesinde bir polis merkezine gitti.

TUTUKLANDI

Polise teslim olan Bağrıyanık emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bağrıyanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapılan mahkeme sonrası kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

AİLE, DEHŞETİ 3 YIL SONRA E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİ

21 Mayıs 2021'de dünyaya gelen Deniz Esin Bozoklar bebek, düşük kiloda olduğu için yenidoğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021'de bir hemşirenin bebekte bir durağanlık fark etmesi üzerine izlenen kamera görüntülerinde, bebeğin 26 Mayıs 2021'de hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

Hastane yönetimi bebeği özel bir hastaneye sevk ederken yaşananlar konusunda Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine bilgi verilmedi. Özel hastanede Deniz Esin'in hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu tespit edildi.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

Yaşananlardan 3 yıl sonra Haziran 2024'te hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında "Kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. O güne kadar kızlarının doğuştan engelli olduğunu zannettiği Bozoklar çifti, telefonlarına gelen e-Devlet mesajıyla bebeklerinin hemşire şiddetiyle engelli bırakıldığını öğrendi.

Hazel Dırık Bağrıyanık'ın 5 yaşındaki bebekten 14 dakika boyunca kan alamadığı, bu sırada bebeğin başına vurarak şiddet uyguladığı, bebeğin bacağının kırıldığı ve daha dosyasına giren görüntüler kamuoyunda infial yarattı.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıns4w7n9vh6:

ağırlaştirilmis müebbet harici ceza CEZA DEĞİLDİR!!!!

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Sen:

içeride evlat hasretiyle yanan kader mahkumu ablalar gerisi sizde artık. Devletin yapamadığını siz yaparsınız.

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSedat Şahin:

devletin cezalar hep Fasa fiso kendi canları yanmadığı için anlayamıyorlar durumun önemini. bu gibi durumda cezaları aileler versin onlar en güzelini en hakkaniyetli olan cezayı gayet güzel verirler.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurhan Gönen:

Kasten yaralama nedir ya. Bir insanın ömür boyu engelli kalmasına sebep olmuş. Siz kasten yaralamadan içeri alıyorsunuz. Dalga mı geçiyorsunuz.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjimmy genco:

sadece hapis cezası değil milyonlarca tl tazminat ödemeye mahkum edilmeli

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

Dünyaca ünlü alışveriş sitesinden gündem yaratacak Türkiye kararı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu

Çöpte başsız kadın cesedini bulan hurdacı ilk kez konuştu
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

Dünyaca ünlü alışveriş sitesinden gündem yaratacak Türkiye kararı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler