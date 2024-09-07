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Kahramanmaraş'ta 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı açıklandı. Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Mükerrem Ünlüer, "Çok şükür herhangi bir olumsuz durum yok" dedi.

AFAD verilerine göre deprem, saat 09.31'de meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin büyüklüğü 5 olarak ölçülürken, ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı açıklamada, "Çok şükür herhangi bir olumsuz durum yok. Sahadan gelen olumsuz bir haber yok. Arkadaşlarımızın da saha taraması devam ediyor" dedi.

DEPREM ANI KAMERADA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, depremin şiddetiyle eşyaların sallanması ve o sırada iş yerinde bulunanların panikle dışarı çıkması yer aldı.

HATAY VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR İHBAR GELMEDİ

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Kahramanmaraş merkezli 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir" denildi.

Haber: Ömer KOÇ - Samim SELÇUK/KAHRAMANMARAŞ/Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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