KAHRAMANMARAŞ'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 11.17'de merkez Onikişubat ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12,36 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk bilgilere göre herhangi bir binada hasar veya olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.