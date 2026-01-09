Haberler

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 11.17'de merkez Onikişubat ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12,36 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk bilgilere göre herhangi bir binada hasar veya olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

