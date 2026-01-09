Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin derinliği 12,36 kilometre olarak belirlendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel