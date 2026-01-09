Haberler

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin derinliği 12,36 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
