Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, 7 kilometre derinlikte kaydedildi ve AFAD gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan