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Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

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11 ilde büyük yıkım yaratan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, bu sabaha sarsıntı ile uyandı. Göksun ilçesinde saat 04.55'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ 4.6 OLARAK AÇIKLADI

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte ve 4.6 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Deprem, ilçenin yanı sıra il merkezinde de hissedildi. Depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Kahramanmaraş Deprem AFAD Güncel Haberler

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