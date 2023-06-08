Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
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6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 6.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ediyor. Son olarak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
ÇEVRE İLÇELER DE HİSSETTİ
AFAD verilerine göre deprem yerinde 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti. Öte yandan sarsıntı Andırın'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel