Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ediyor. Son olarak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE İLÇELER DE HİSSETTİ

AFAD verilerine göre deprem yerinde 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti. Öte yandan sarsıntı Andırın'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.