Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamaları okul saldırısı nedeniyle sade geçti

KAHRAMANMARAŞ'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geçen hafta yaşanan okul saldırısı nedeniyle dans gösterileri olmadan kutlandı.

Yahya Kemal İlkokulu'nda Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, daire amirleri, öğrenciler ve velilerin katılımıyla yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra 15 Nisan'da yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve 8 öğrencisi için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

SALDIRIDA ÖLENLERİ ANDI

Burada konuşan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, "15 Nisan 2026 tarihinde ilimiz Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen menfur saldırıda 1 öğretmenimizi ve 8 evladımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı olayda yaralanan ve halen tedavi altında olan öğrencilerimize de acil şifalar temenni ediyorum. 23 Nisan 1920, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin milli irade çatısı altında birleştirdiği, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. TBMM, yokluklar içinde verilen büyük bir mücadelenin, sarsılmaz bir inancın ve bağımsızlık uğruna ortaya konan eşsiz fedakarlığın timsalidir. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere TBMM'nin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. Konuşmanın ardından öğrenciler, 23 Nisan'ı anlatan şiirler okudu.

