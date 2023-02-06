Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 Büyüklüğünde Deprem Oldu Güncel Haberler Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, birçok çevre ilde hissedildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, birçok çevre ilde hissedildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 04.17'de deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 7.4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Gaziantep ve büyüklüğünü 7.5 olarak belirledi. AFAD depremin derinliğini 7 kilometre, Kandilli Rasathanesi 5 kilometre olarak açıkladı. Deprem birçok çevre illerden de hissedildi. Kaynak: ANKA / Güncel Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş Deprem AFAD Güncel Haberler

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