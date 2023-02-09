Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları 3 bin 317'ye yükseldi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 3 bin 317'ye, yaralananların sayısı 5 bin 245'e yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler komşu ülke Suriye'yi de yerle bir etti. Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

REJİMİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDE 1347 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1347 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 295 kişi yaralandı.

MUHALİFLERİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDE 1970 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 1970 kişi öldü, 2 bin 950'den fazla kişi yaralandı. Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Evleri yıkılan veya zarar gören depremzedeler, geceyi sokaklarda veya derme çatma çadırlarda geçiriyor. Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerdeki yerel sivil toplum kuruluşları acil yardım çağrısında bulunuyor.