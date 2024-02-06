Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, Burdur'da anıldı.

Vali Türker Öksüz, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremlerin tarihe asrın felaketi olarak geçtiğini belirterek bu depremlerde hayatlarını kaybedenlerin acısını hala yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Depremlerde hayatı kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dileyen Öksüz, tedavi gören yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Öksüz, deprem bölgelerinde çalışan, emek veren bütün kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, özel kuruluşlara ve gönüllülere teşekkür ederek, zor bir dönemi atlattıklarını aktardı.

Öksüz, şöyle konuştu:

"Devletimiz milletiyle birlikte aslında yıkılmaz bir çınardır ve bunu tüm dünyaya gösterdik. Devletimizin tüm birimleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllülerle ve milletimizin her bir ferdiyle bu sınavı başarıyla verdik. Elimizden gelen gayreti sonuna kadar gösterdik ve bu acıları dindirdik. Deprem bölgesinde yaşamı eski durumuna getirmek için çok mesafe aldık, halen bölgede çalışmalar devam ediyor. Allah böyle bir acıyı, felaketi ne ülkemize ne de dünyanın bir başka bölgesine göstermesin."

"Acılar ilk günkü kadar taze"

Deprem bölgesinde görev alan Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli de komuta merkezinde saatler 4.17'yi gösterdiğinde araçlarının sirenlerini çalarak saygı duruşunda bulundu.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak da gazetecilere, büyük felaketin birinci yıl dönümünde acıların ilk günkü kadar taze olduğunu kaydetti.

Deprem gecesi saat 05.30'da arama kurtarma ekibiyle yola çıktıklarını belirten Ballak, "Yolda Hatay'ın yıkıldığını öğrendik. Biraz daha gittik Adıyaman'ın yıkıldığını öğrendik. Maraş'ın yıkıldığını öğrendik. Daha da ileri gittik 11 ilde felaketin olduğunu gördük. Mersin sınırlarına ulaştığımızda istikametimiz belli oldu." ifadelerini kullandı.

Ballak, Kahramanmaraş'a vardıklarında Ebrar sitesinde görevlendirildiklerini vurgulayarak "Yaklaşık 7 bin insanın yaşadığı büyük bir site. Site tamamen yıkılmış. İlk arabayı konumlandırdığımız alanda bir çocuk sesi aldık. Orada yarım saat içinde Kumsal bebeği hayata bağladık." diye konuştu.