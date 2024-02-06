Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler anıldı

Karaman'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, çeşitli programlarla anıldı.

Aktekke Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Namazın ardından, Valilik toplantı salonunda AFAD Müdürü Şerife Han tarafından, protokol üyelerine deprem konulu sunum yapıldı, fotoğraf sergisi gezildi.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, ülkece deprem döneminde çok büyük bir birlik ve beraberlik gösterildiğini belirtti.

Afetlerin yaşanmamasını temenni eden Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"Afet duyarlılığının arttırılması, gönüllü vatandaşların yetiştirilmesi, geleceğe ilişkin tedbirlerin alınması gibi temel unsurları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Her ilde olduğu gibi Karaman da tüm kamu kurumları, belediye, sivil toplum kuruluşları, iş dünyasıyla yardıma koştu. İl AFAD Müdürlüğümüz koordinesinde, arama ve kurtarma ekiplerimiz ivedilikle deprem bölgesine hareket ettiler ve özveriyle çalıştılar. Yaralılarımıza acil şifalar dilerken ebediyete intikal etmiş vatandaşlarımızın ruhları şad mekanları cennet olsun."

Program, Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi'nde, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve Kur'an-ı Kerim okunması ile son buldu.