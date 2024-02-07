Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş merkezli araç hırsızlık çetesi çökertildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayarak piyasaya süren çete, Ankara merkezli operasyonla çökertildi. 19 şüpheli gözaltına alınırken, 35 otomobile el konuldu.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar alan araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından Türkiye'ye getirdikleri otomobillere kopyalayıp (change) piyasaya süren çete, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. 19 şüpheli gözaltına alınırken, 35 otomobile el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarının yurt dışından getirilen otomobillere kopyalanarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alınırken; 'change' yapıldığı tespit edilen 35 otomobile el konuldu. Otomobilleri, galeri ve internet ilanları üzerinden satışa çıkaran şüphelilerin toplamda 35 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında da 659 fişek, otomobiller ile ilgili vekaletname belgeleri ve 11 karşılıksız sahte plaka ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Ankara Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 9. Bölüm CANLI izleme linki! Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek 1 hangi şehirde, ne zaman çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları ve Düğün Dernek filmi konusu Düğün Dernek oyuncuları kimler? Düğün Dernek konusu nedir? Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim? Düğün Dernek filmi konusu, oyuncuları ve Düğün Dernek özeti! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon Netflix'e ne zaman gelir, çıkış tarihi belli oldu mu? Survivor Sema Aydemir neden Dominik'e gitti? Acil görev emri nedir? Büyük Beyaz oyuncuları kim? Büyük Beyaz konusu, oyuncuları ve Bücür özeti! Büyük Beyaz konusu nedir? Kanal D Büyük Beyaz filmi oyuncuları! Büyük Beyaz nerede, ne zaman çekildi, hangi ülkenin filmi? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 147. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor - Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Alper Gezeravcı uzaydan döndü mü? Ne zaman, hangi gün dönecek? Başak Demirtaş neden aday olmadı, adaylıktan neden çekildi? 8 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 147. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title