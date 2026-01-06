Haberler

Kahramanmaraş itfaiyesi 2025 yılında 16 bin 306 olaya müdahale etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2025 yılında toplam 16 bin 306 olaya müdahale etti. Yıl boyunca 6 bin 58 yangın, 329 trafik kazası ve çeşitli kurtarma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, toplumu afetlere karşı bilinçlendirmek için de 48 bin 127 kişiye eğitim verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2025 yılında kent genelinde meydana gelen 16 bin 306 olaya müdahale etti.

İtfaiye ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 23 şube, 385 personel ve 64 araçla yıl boyunca 6 bin 58 yangın, 329 trafik kazası, 57 su baskını, 5 boğulma ve 9 bin 857 itfai olay olmak üzere 16 bin 306 olaya müdahale ettiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerince yıl içinde toplumun afetlere karşı bilinçlenmesi kapsamındaki eğitim faaliyetleriyle de 48 bin 127 kişiye ulaşıldığı ifade edildi.

