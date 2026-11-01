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Kahramanmaraş Göksun'da iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş Göksun'da iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Göksun-Elbistan kara yolu Karaömer Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 46 AAP 909 plakalı otomobil ile M.A.K. idaresindeki 24 ACG 067 plakalı otomobil, Göksun- Elbistan kara yolu Karaömer Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.K. ile yanında bulunan S.K, Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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