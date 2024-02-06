Kahramanmaraş Depreminde Yıkılan Bina Enkazında Kız Kardeşini Arayan Genç Kızın Hikayesi

Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde kent genelinde büyük yıkım meydana geldi. Faciada kent merkezinde yıkılan Ebrar Sitesinde yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirdi. Ebrar sitesi D Blok 1'inci katta oturan Tuğçe Kalmış, ailesiyle birlikte yıkılan binanın enkazında kaldı. Kalmış, binalarının enkazından 3 gün sonra çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Anne Havva Kalmış ile erkek kardeşi Muhammet Tuğra Kalmış'ın (20) enkaz altında cansız bedenlerine ulaşılırken, kız kardeşi Tuana Kalmış (15) ise halen bulunamadı.

'11 AY TEDAVİ GÖRDÜM, 23 AMELİYAT GEÇİRDİM'

Hastanede 11 ay tedavi geren Tuğçe Kalmış'ın sağ bacağı ampute edilerek, protez bacak takıldı. Bir yıl önce yaşadıklarını anlatırken zaman zaman duygulanarak gözleri yaşaran Tuğçe Kalmış, "Ebrar Sitesi D Blok 1'inci katta oturuyorduk. Ben 3'üncü günün sonunda enkazdan çıkarıldım. Annemi ve erkek kardeşimi kaybettim. Kız kardeşim ise şu an halen kayıp. Enkazdan çıkmadı, bulunamadı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 11 ay tedavi gördüm. Sağ ayağımı kalçadan itibaren kaybettim. 23 defa ameliyat geçirdim. Kahramanmaraş'a geleli 1 ay oldu. Bir hayat kurmaya çalışıyorum. Şu an tek isteğim kız kardeşimi bulmak. Onun için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KIZ KARDEŞİM HALEN YOK'

Depreme annesi ile kaldıkları aynı odada yakalandığını anlatan Kalmış, "O gece annemle aynı odadaydık. Annem 1 güne yakın yaşadı. 1 günün sonunda can verdi. Kendisi yanımda vefat etti. Enkaz altında erkek ve kız kardeşimin sesini hiç duymadım. Çok seslendim, hiç seslerini duymadım. Erkek kardeşimi DNA testi ile 1 ay sonra buldum. Kız kardeşim halen bulunamadı. Çok yere müracaat ettik ve DNA testi verdik. 1 yıldır çıkmadı. Erkek kardeşimin cenazesi 1 ay sonra kimsesizler mezarlığında bulundu ama kız kardeşim halen yok" diye konuştu.

'HAYAT DEVAM EDİYOR'

Enkaz altındayken ümidini hiç bir zaman kaybetmediğini belirten Kalmış, "Her zaman 'çıkacağım hayatıma devam edeceğim' dedim. İlk çıktığımda sağlıklı bir şekilde çıkacağımı zannediyordum ama sağ ayağımı kaybettim. Yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor. Bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Ama Allah'tan hiç bir zaman ümit kesilmiyor. Şu an kız kardeşimi bulmak için çabalıyorum." dedi.