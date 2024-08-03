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Kahramanmaraş Depremi Mağduru Döne Kaya Adalet Nöbetini Sürdürüyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden Döne Kaya, adalet nöbetini Kuğulu Park'ta sürdürüyor. Kaya, adaletin sağlanmadığını ve gelecek depremlere karşı önlemler alınmadığını belirterek, adalet istedi.

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya, başlattığı adalet nöbetini Kuğulu Park'ta sürdürdü. Kaya, "6 Şubat depremlerinin üzerinden 544 gün geçti ve adalet hala sağlanmadı. Olası İstanbul depremini bekliyoruz. Yine aynı bilim insanları Tunceli'de deprem bekliyor. Peki ne önlemler alıyorlar? 6 Şubat depremlerinden sonra diğer ülkelerde aynı şiddetle depremler oldu ancak hiçbir ülkede 53 bin insan ölmedi" dedi.

Depremde yakınlarını kaybeden Döne Kaya, 14 hafta önce başlattığı adalet nöbetine bu kez Kuğulu Park'ta devam etti.

Kaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden 544 gün geçti ve adalet hala sağlanmadı. Ben Hatay Fuat Koku Sitesi'nde annemi, kız kardeşimi, abimi ve dokuz aylık yeğenimi kaybettim. ve geçen 18 ay boyunca soruşturma dahi ilerlemedi. Davaya düşmedi. Bizler biliyoruz ki 6 Şubat depremleri kader değil katliam. Bütün bilim uzmanları konuyla ilgili araştırmalarını gerekli mercilere ilettiği halde önlem almayanlar yüzünden en az 53 bin insanımız 6 Şubat depremlerinde vefat etti. İşte bu yüzden kader değil, katliam deyip adalet istiyoruz.

Temmuz ayı itibarıyla müteahhitler de serbest bırakılmaya başlandı. Kişiye özel hazırlanan bilirkişi raporlarıyla adaleti parayla satın alıyorlar. Akademi öğrencisi olarak buradan bilim insanlarına sesleniyorum; birkaç kişi parayla bilim insanlığını satarken bunlara tepki göstermeniz lazım. Bizler biliyoruz ki sizlerin yaptığı, daha önceki araştırmalarla verilen, çıkarılan bilirkişi raporları parayla satın alınmış ve gerçeği yansıtmayan bilirkişi raporları.

"AFAD, Kızılay 6 Şubat depremlerinde yoktu"

53 bin insan değil daha fazla insan depremlerde depremlerde ölecek. Olası İstanbul depremini bekliyoruz. Yine aynı bilim insanları Tunceli'de deprem bekliyor. Peki ne önlemler alıyorlar? 6 Şubat depremlerinden sonra diğer ülkelerde aynı şiddetle depremler oldu ancak hiçbir ülkede 53 bin insan ölmedi. Çünkü güvendiğimiz ve asıl görevi alan arama kurtarma çalışmaları yapılmadı. AFAD, Kızılay 6 Şubat depremlerinde yoktu. Üç gün Hatay'da, Adıyaman'da kimse yoktu. Bu yüzden adalet sağlanana kadar lütfen deprem davalarının takipçisi olun. Çünkü yarın ölen sizler de olabilirsiniz. Sizin torunlarınız, anneleriniz, babalarınız olabilir. Lütfen ses çıkarın, ölmemek için lütfen deprem davalarını takip edin."

Kaynak: ANKA / Güncel

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