Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

VAN'ın Başkale ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın (22) acı haberi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine verildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın (22) acı haberi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine verildi.

Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş, şehit oldu. Bekar olan Şehit Samet Bektaş'ın acı haberi, Kazandere Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Baba Cuma Ali Bektaş ile anne Sultan Bektaş, acı haberle gözyaşlarına boğulurken, eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Samet Bektaş, yarın Ulu Camii'nde öğle namazına müteakip düzenlenecek olan törenin ardından Kazandere Mahallesi'nde toprağa verilecek.