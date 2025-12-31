Haberler

Kahramankazan ilçesinde kursiyerlerin ürünleri yılbaşı çarşısında sergilendi


Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde açılan yılbaşı çarşısında, Kültür Evleri'nde el sanatları eğitimi alan kursiyerlerin ürettiği hediyelik ürünler ve süs eşyaları sergilendi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Kültür Evleri'nde el sanatları eğitimi alan kursiyerlerin yaptığı ürünler, yılbaşı çarşısında beğeniye sunuldu.

Kahramankazan Belediyesinin açıklamasına göre, üreticilerin desteklenmesi için Kadınlar Lokali'nde yılbaşı çarşısı açıldı.

Çarşıda, Kültür Evleri'nde el sanatları eğitimi alan kursiyerlerin yaptığı hediyelik ürünler ve süs eşyaları sergilendi.

Ziyaretçileri ağırlayan çarşı, gün boyunca açık olacak.

Kaynak: AA
