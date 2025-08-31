Kahramankazan'da Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali Başladı

Kahramankazan Belediyesinin öncülüğünde, Türkiye Aşçılar Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali ziyaretçilerini ağırlıyor.

Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen festival, geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini dünya mutfaklarıyla buluşturuyor. Ziyaretçiler stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı, alışveriş yaptı ve yöresel tatların tadına baktı. Özellikle Kazan Kavurması ve coğrafi işaretli Kazan Kavunu ikram çadırlarında yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında çocuklara yönelik etkinliklerin yanı sıra şeflerin katıldığı atölye çalışmaları, yemek yarışmaları, söyleşiler, tadımlar ve dans gösterileri yer alıyor.

Açılışta konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçenin sanayi ve tarım potansiyelini gastronomiyle tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Ankara'nın yemek ve kültür değerlerinin yeterince tanıtılamadığını vurguladı.

Açılış programına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, milletvekilleri, Ankara ve çevre ilçelerin belediye başkanları, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.