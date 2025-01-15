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Kahramankazan'da Park Halindeki Servis Araçta Yangın

Kahramankazan'da Park Halindeki Servis Araçta Yangın
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksek Okulu'nun bahçesindeki park halindeki servis aracında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi ve çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki servis aracında çıkan yangın söndürüldü.

Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksek Okulu'nun bahçesinde park halindeki servis aracında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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