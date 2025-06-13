Kahramankazan'da Lise Öğrencilerinin Yıl Sonu Defilesi ve Sergisi Düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, lise öğrencileri yıl sonu defilesi ve sergisi düzenledi.

Kahramankazan Gülnaz İbrahim Güngör Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler kendi tasarımları olan yöresel kıyafetlerle halk oyunları gösterisi sundu.

Konuşmaların ardından el sanatları ve resim sergisi gezildi.

Çocuk Gelişimi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri ile Moda Tasarım alanı öğrencilerinin birlikte hazırladığı defilede öğrenciler hazırladıkları kostümleri izleyenlerin beğenisine sundu.