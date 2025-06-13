Kahramankazan'da Lise Öğrencilerinin Yıl Sonu Defilesi ve Sergisi Düzenlendi

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Kahramankazan Gülnaz İbrahim Güngör Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yıl sonu defilesi ve sergisi ile öğrencilerin tasarımlarını sergiledi. Öğrenciler, yöresel kıyafetlerle halk oyunları gösterisi sunarken el sanatları ve resim sergisi de katılımcılar tarafından gezildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, lise öğrencileri yıl sonu defilesi ve sergisi düzenledi.

Kahramankazan Gülnaz İbrahim Güngör Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler kendi tasarımları olan yöresel kıyafetlerle halk oyunları gösterisi sundu.

Konuşmaların ardından el sanatları ve resim sergisi gezildi.

Çocuk Gelişimi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri ile Moda Tasarım alanı öğrencilerinin birlikte hazırladığı defilede öğrenciler hazırladıkları kostümleri izleyenlerin beğenisine sundu.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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