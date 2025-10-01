Kahramankazan'da Kaza: İki Kardeşin Cenazesi Toprağa Verildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölen iki kardeşin cenazesi toprağa verildi.

Kadir (31) ve Ömer (29) Yılmaz kardeşlerin Kahramankazan Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeleri, evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Ulu Cami'ye getirildi.

Kazada yaralanan Kemal Eşter'in de katıldığı cenazede baba Şaban Yılmaz'ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Kardeşlerin cenazesi, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Yaralı Baran E'nin (16) tedavisinin sürdüğü, otomobildeki 5 kişinin Sincan ilçesindeki mezbahada kasap olarak çalıştıkları, kazanın işten evlerine dönerken yaşandığı öğrenildi.

Kaza

Kahramankazan'da 29 Eylül'de Ömer Yılmaz'ın kullandığı 06 CTR 942 plakalı otomobil, park halindeki tıra çarpmış, Yılmaz ve yolculardan Sedat Durmaz (34) kaza yerinde, sürücünün kardeşi Kadir Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kazada Kemal Eşter ile Baran E. yaralanmıştı. Sedat Durmaz'ın cenazesi dün defnedilmişti.