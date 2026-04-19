Ankara'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'ndeki 8 katlı bir binanın dış cephesi için kurulan iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olayda, 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.