Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramankazan'da Bilim ve Sanat Merkezi'ne şehit Yusuf Pazar'ın adı verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramankazan'da Bilim ve Sanat Merkezi'ne şehit Yusuf Pazar'ın adı verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de 2010'da şehit olan Piyade Komando Çavuş Yusuf Pazar'ın adı, Kahramankazan'da Bilim ve Sanat Merkezi'ne verildi.

Hakkari'de 2010'da şehit olan Piyade Komando Çavuş Yusuf Pazar'ın adı, Kahramankazan'da Bilim ve Sanat Merkezi'ne verildi.

Okulun adının "Şehit Yusuf Pazar Bilim ve Sanat Merkezi" olarak değiştirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan törende, öğrenciler şehit Pazar anısına şiirler okudu.

Öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada birinci seçilerek okulun yeni amblemi olarak belirlenen tasarımın tanıtıldığı programda, bir öğrencinin yaptığı şehidin yağlı boya portresi, Kaymakam Mustafa Yılmaz tarafından şehidin babası Yaşar Pazar'a hediye edildi.

Okulun yeni adının yer aldığı tabelanın önünde kurdele kesiminin ardından katılımcılar, girişte oluşturulan Şehit Yusuf Pazar Köşesi'ni gezdi.

Şehidin babası Yaşar Pazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun adının okula verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oğlunun, ilkokul eğitimini bu binada aldığını belirten Pazar, "Adı artık burada yaşayacak. Yusuf önceden sadece bizim oğlumuzdu, şehit olunca bütün milletin evladı oldu. Bize bu gururu yaşatan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Şehidin kabri ziyaret edildi

Okul Müdürü Osman Demirel ise merkeze şehidin adının verilmesiyle sorumluluklarının daha da arttığını, öğrencilerin bu bilinçle yetişmesi gerektiğini ifade etti.

Törenin ardından öğrenciler, şehidin ailesini ve kabrini ziyaret ederek, mezarına çiçek bıraktı.

Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Şeyda Ünal, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den olay paylaşım! Fenerbahçe kazanınca dayanamadı

Gece yarısı patladı: Herkesin gözüne girsin
Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Bob Dylan Papa'nın karşısına kapüşonuyla çıktı! Vatikan'daki buluşmada kıyafeti konuşuldu

Papa'nın karşısına bu kıyafetle çıktı: Ziyareti değil stili konuşuldu
Beğeni yağıyor! Maçı anlatan TRT spikerinden Liverpool'un hocasına olay ifade

TRT spikerinden Liverpool'un hocasının bu gülüşüne olay ifade
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi

Hollanda'nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler

İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var

Yunanistan'da kazandığı gecenin ardından ağzında Türk taraftarlar var
Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama

Tarihi zafer sonrası söyledikleri taraftarları üzdü
Taylor Red grubunun üyesi Nicole Taylor 35 yaşında hayatını kaybetti

Kanser dokuz ay sonra geri döndü! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların kuaförüydü! John Frieda hayatını kaybetti

Diana'dan Madonna'ya uzanan bir devrin sonu! John Frieda öldü