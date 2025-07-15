Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye tarafından gerçekleştirilen program kapsamında akşam Köprübaşı Camisi önünde bir araya gelenler, mehter takımı eşliğinde tören alanına kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

15 Temmuz Gazisi Enes Alacayaka'nın o gece yaşadıklarını anlattığı programda, semazen gösterisi yapıldı, şiirler ve ilahiler seslendirildi.

Programda konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, darbe girişimiyle karanlık bir senaryonun sahneye konulmak istendiğini söyledi.

15 Temmuz gecesi milletin yüreği ve canıyla göğsünü tanklara siper ettiğini hatırlatan Çırpanoğlu, "O gece iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen bir Türkiye vardı. Kahramankazan, Türkiye'ye örnek olacak bir duruş sergiledi. Milletin iradesine sahip çıkmak için sokağa çıkan, demokrasi uğruna canını hiçe sayan Kahramankazanlılar 9 şehit, 92 gazi verdi. Onlar, bu topraklara isimlerini, yüreklerini ve kanlarını yazdılar." dedi.

Kahramankazan Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın ise "Bu topraklarda binlerce vatandaşımız Akıncı Üssü'nün önüne yürüdü. Ellerinde sadece bayrakları, gönüllerinde imanları vardı. Onlar yürüdü ama hainler durmadı. Camide okunan selalara bile tahammül edemediler, camiyi taradılar. Yaralıya koşan ambulanslara geçit vermediler. 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye haykıran halkımıza kurşun sıktılar." diye konuştu.

Programa, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.