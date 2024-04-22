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Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu öğrencilere bıraktı

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Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencilerine bıraktı. Çırpanoğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verirken, öğrenciler de kütüphane talebinde bulundu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencilerine bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Belediye Başkanı Çırpanoğlu çocukları ağırladı.

Çırpanoğlu, öğretmenleriyle birlikte belediyeye gelen Milli Egemenlik İlkokulu öğrencilerini makam odasının kapısında karşıladı. Minik öğrenciler Çırpanoğlu'na çiçek takdim ederken, Çırpanoğlu da küçük misafirlerine başta kitap olmak üzere çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Çırpanoğlu, günün anlam ve önemi dolayısıyla başkanlık koltuğunu ilk olarak 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Hikmet Çalışkan'a bıraktı. Daha sonra Betül, Zeynep Buğlem ve Miraç Can da sırayla başkanlık koltuğuna oturarak duygu ve düşüncelerini paylaştı, okullarının eksikleri konusunda Başkan Çırpanoğlu'ndan yardım istedi.

Başkanlık koltuğuna oturan miniklerin son derece heyecanlı olduğu görüldü. Başkan Çırpanoğlu'nun makamına oturan öğrencilere herhangi bir isteklerinin olup olmadığını sorması üzerine öğrenciler de akranlarının cep telefonu ve tabletlerle sosyal medyada fazla vakit geçirdiğini ve bunun önüne geçmek için büyük ve kapsamlı bir kütüphane yapılmasını istediler.

Başkan Çırpanoğlu da tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, ziyaretleri için öğrencilere teşekkür etti.

Çırpanoğlu konuşmasında öğrencilerin kütüphane isteğinin çok yerinde olduğunu ve bu konuda gereken çalışmaları yapacağını belirterek, "Sevgili çocuklar sizden isteğim bol bol kitap okuyun. Böylece bilginiz artacak, ufkunuz açılacaktır. Sizlerin sosyal ve kültürel yönden de gelişmeniz için ilçemizde tiyatro etkinlikleri düzenleyeceğiz. Ben de sizin yaşınızdayken izlediğim bir tiyatro oyunundan çok etkilendim ve hayatım değişti diyebilirim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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